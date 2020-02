Riceviamo e pubblichiamo dal sindaco Salvatore Di Sarno

Comunicazione importante diretta a coloro che stanno facendo rientro a Somma Vesuviana dalle zone a rischio #coronavirus

No allarmismi, si prevenzione!!!

Si comunica alla cittadinanza che tutte le persone interessate a spostamenti dalle aree interessate dal focolaio di diffusione del coronavirus in particolare le regioni del nord Italia devono immediatamente comunicare al sindaco ed agli uffici di Polizia municipale i loro spostamenti, la data di arrivo sul territorio comunale di Somma Vesuviana. Tali comunicazioni, devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e per scopo meramente precauzionale al fine di permettere alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del ministero della salute. Il presente comunicato ha solo scopo precauzionale pertanto si invita la popolazione a non creare inutili allarmismi. Si prega di dare la massima diffusione. Questi i numeri da contattare 3282776361 (sindaco) 0818931049 (polizia municipale)