Ieri in Consiglio Comunale è stato raggiunto un risultato importantissimo per l’Ente comunale.

Dopo 29 anni è stato approvato un nuovo Statuto Comunale.

Viva soddisfazione è stata espressa dal Gruppo Svolta Popolare attraverso le parole del consigliere Rubina Allocca, nonché presidente della commissione, che dichiara: “IMPORTANTE SVOLTA EPOCALE. Con l’approvazione del nuovo Statuto comunale abbiamo raggiunto una Svolta epocale per i nostri cittadini.

Il precedente Statuto risale al 1991. Infatti, dopo tanti anni era necessaria un’azione di adeguamento sul piano normativo lo statuto comunale del nostro ente locale territoriale. Negli articoli che lo compongono sono stati trattati temi e strumenti importantissimi, dalla tutela delle famiglie, alla valorizzazione del ruolo degli anziani a quella dell’aggregazione sociale, al delicato tema dei disabili, ma anche allo sviluppo economico e all’occupazione. Si dà la possibilità ai cittadini di partecipare alla vita politica della Città attraverso richieste di informazioni, proposte, petizioni, questionari ecc. Questi solo alcuni degli argomenti trattati del nuovo Statuto. Oltre ai colleghi consiglieri della commissione speciale Nocerino, Di Pilato, Granato A. Scala hanno collaborato alla realizzazione l’Architetto della Santa Sede Dott. Antonio Terracciano, il prof. Domenico Parisi, la Dott.ssa Mariarca Reale e l’archivista M° Alessandro Masulli.”

L’approvazione di questo importante atto dimostra ancora una volte, se ce ne fosse bisogno, che tutti gli sforzi del gruppo Svolta Popolare sono rivolti al miglioramento della vita dei propri concittadini.

Uno statuto adeguato alle nuove normative che renda più facile e intellegibile la vita amministrativa dell’Ente.

Altro, ma non secondario, importante risultato raggiunto è stato lo sblocco dei condoni e la modifica al Regolamento Comunale per le esecuzioni di scavi su suolo pubblico.

Svolta popolare si conferma ancora una volta dalla parte dei cittadini.

