Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota.

La nuova compagine politica racchiude in sé lo spirito dell’impegno civile per Somma Vesuviana.

Un gruppo di cittadini Sommesi hanno dato vita ad un nuovo progetto politico.

Oggi è nata la Giusta Somma che sarà punto di riferimento per tutti quei cittadini che vogliono impegnarsi in prima persona per un territorio che merita non solo attenzione ma anche certezze in termini di sicurezza e sviluppo, non dimenticando le periferie.

Un’attenzione particolare al decoro urbano .

Ciliberto Gennaro testimone di giustizia