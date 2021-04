Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Sommese

In merito alla seduta di Consiglio Comunale svoltasi ieri 31/03/2021 mi occorre fornire i seguenti chiarimenti.

Oggi, la modalità di svolgimento del Consiglio Comunale è prettamente per via telematica con diretta streaming sul canale Youtube e prevede la possibilità di intervento attraverso l’utilizzo del microfono in modalità attiva per singolo utente ed esclusivamente a seguito di prenotazione, in modo da consentire la più chiara esposizione dell’intervento, evitando sovrapposizioni.

In via eccezionale, per gentile concessione del sottoscritto, a partire dalla prima seduta svoltasi in via telematica del Consiglio, i Consiglieri avevano tutti in disponibilità il microfono sempre acceso, per tutta la durata del Consiglio, confidando nell’alto senso di responsabilità e correttezza istituzionale dei partecipanti.

Tuttavia, nella seduta del 31/03/2021, a causa di ripetute ed insistenti sovrapposizioni degli interventi di alcuni consiglieri, si è reso necessario, onde ristabilire l’ordine e la disciplina della seduta, inibire l’accesso libero ed incondizionato dei microfoni, riportando la possibilità di intervento alla tradizionale modalità di prenotazione singola e dunque di intervento singolo.

Con questa azione, nessun diritto dei Consiglieri Comunali è stato leso, in quanto, nel rispetto del regolamento del Consiglio Comunale, gli stessi hanno avuto la possibilità di prenotarsi sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno per singolo intervento, ovvero per la replica e per la dichiarazione di voto.

Si precisa inoltre, che, il Presidente del Consiglio è titolare del potere di direzione dell’intera compagine assembleare, il che lo abilita a svolgere ogni iniziativa volta a garantire equità e rispetto dei diritti del Consigliere Comunale, al fine dell’esplicazione del proprio mandato istituzionale e a contenere e placare l’eventuale turbamento in atto delle funzioni consiliari.

Tale chiarimento risulta doveroso da parte mia, affinché sia data alla cittadinanza la giusta informazione, alla luce anche di tentativi di strumentalizzazione e di distorsione della verità.

Colgo l’occasione per esprimere alla cittadinanza i miei più sinceri auguri di una serena e pacifica Pasqua.

