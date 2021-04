Non arrivano buone notizie da San Giuseppe Vesuviano. Il Sindaco Vincenzo Catapano ha informato tramite un post su Facebook della morte di altri due cittadini per covid-19, un uomo di 74 anni e una donna di 63 anni.

Solo ieri il primo cittadino aveva confermato il decesso di un uomo di 63 anni che ha lasciato purtroppo moglie e tre figli. Non vi è un attimo di respiro per i paesi vesuviani in cui il covid continua stabilmente a mietere vittime.

Pare non ci siano notizie confortanti neppure in termini di contagi: purtroppo, nonostante il numero di persone guarite aumenti ogni giorno, quello dei nuovi positivi cresce di pari passo. Pertanto, il numero totale dei contagi resta quasi invariato da ormai alcune settimane, non riuscendo a subire un netto calo nonostante la zona rossa.

Si è ancora in attesa di novità per quanto riguarda l’apertura di un centro vaccinale a San Giuseppe: il Sindaco aveva dato la sua disponibilità qualche tempo fa ma non ci sono ancora aggiornamenti a riguardo.