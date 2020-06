Di seguito riceviamo e pubblichiamo la lettera di Anna Esposito, cittadina del borgo Casamale.

Ore 23.30 Al Casamale le attività commerciali chiuse come da decreto Regionale.e Al Casamale dove i commercianti hanno perso e continuano a perdere risorse economiche, oramai abbandonati dallo stato e da chi dovrebbe fare i loro interessi. Il bar Febbraro, Frese’, Uve’, Perna e tanti altri esercenti sono attenti, stanno rispettando tutte le regole e stanno andando avanti con molti sacrifici. Nei vicoli del borgo antico di Somma Vesuviana, rione bellissimo ma sporcato da chi non ne ha cura, abbandonato, degradato, dimenticato, contdove si continua acorrere con le auto, dove è permessa la sosta selvaggia, lo spaccio, e la maleducazione di chi, non punito ma autorizzato da chi dovrebbe vigilare, preservare e garantire sicurezza, fa i porci comodi propri. Allora ci chiediamo: dove vogliamo arrivare? Cosa vogliamo fare? Aspettiamo i morti per dare dignità ad un borgo pieno di tradizioni, educazione e vita? Un borgo dove i giovani educati che vengono qui per passare qualche ora tranquilla, spensierata perché le stradine tra le mura danno tranquillità e spensieratezza non si sento sicuri per colpa di chi si sente autorizzato ad umiliare in continuazione, per colpa di chi si lava la bocca in campagna elettorale e poi

si dimentica di chi ripone fiducia in lui. Oggi, questi pochi casamalisti che hanno riposto fiducia in chi ci amministra, vi chiedono:ma quanto costano quattro telecamere? Quanto costano quattro piloni? Quanto costa un po’ di dignità? Dignità, dignità, dignità!

Anna Esposito

( Foto di archivio)