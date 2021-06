Riceviamo e pubblichiamo dal coordinatore cittadino dei Lega Giovani

Il coordinatore della Lega Giovani di Somma Vesuviana ha eseguito una raccolta firme in Via Malatesta, per chiedere all’amministrazione comunale di eseguire immediatamente lavori di manutenzione stradale, rimozione dei rifiuti poiché la strada é diventata una discarica a cielo aperto, con pesanti sanzioni per chi disperde rifiuti per strada, e rimozione delle erbacce presenti sulla carreggiata. Il commento del coordinatore:” Ho raccolto con gioia la proposta dei cittadini della periferia di Via Malatesta, stamani ho presentato al comune l’istanza con la raccolta firme, sono contento per la disponibilità, l’accoglienza e la voglia dei cittadini di questa periferia abbandonata ad avere quel desiderio e quella spudorata voglia di far si che non vengano abbandonati, anche perché pagano come gli altri e non possiedono nemmeno il 50% dei servizi che possiede chi abita al centro città. 59 firme raccolte dimostrano la tanta voglia di voler rinascere. Confido nell’ amministrazione comunale, che risolvi in breve tempo i disagi della popolazione, dal mio punto di vista, mi batterò per questa causa come per chiunque altra causa mi vedrà interpellato. Sempre con la disponibilità e l’ascolto e tanta voglia di far rinascere questa città”.