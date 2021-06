Da Lega Giovani riceviamo e pubblichiamo

Comunichiamo alla cittadinanza con molto dispiacere che alle nostre cinque istanze presentate finora.. dall’apertura dei servizi igienici comunali, dalla manutenzione stradale di diverse strade da noi segnalate, fino ad arrivare ad un servizio di trasporto pubblico locale e ad una riduzione dell’Imu e della Tari, ancora oggi l’amministrazione comunale sommese non ci ha dato risposta! Considerando che almeno due di cinque avrebbero dovuto ricevere risposta visto che sono passati i canonici trenta giorni dal protocollo della medesima istanza, quindi vorremmo chiarimenti in merito, perché non rispondere ad un’ istanza presentata da un partito nazionale, ma prima ancora da un gruppo di ragazzi sommesi, che hanno fatto proposte di buonsenso all’amministrazione comunale, ascoltando i veri problemi della popolazione, e non solo facendone atto del problema stesso, ma trovando anche la soluzione più veloce ed efficace all’eliminazione del problema, non ricevere risposta per noi é una cosa alquanto ingiusta e ingiustificabile. Non rispondere a noi significa fregarsene dei veri problemi che una parte di popolazione sente sulle proprie spalle, e rivolgendosi a noi prova a far sentire la propria voce, non rispondere a noi significa non rispondere al popolo, significa non considerare le proposte dei sommesi, ed un’ amministrazione seria non é degna di entrare a far parte di tale scena. Se questa é una mossa da parte di qualche specifico gruppo di maggioranza per scoraggiarci o farci mollare, oppure non rispondono per criteri ideologici, non hanno capito nulla, noi andremo avanti sempre con istanze, proposte, raccolta firme, avanti ad ascoltare i problemi della gente ed a proporre soluzioni, a fare la vera politica, quella tra la gente.