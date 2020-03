Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dall’Associazione “Amici del Buon Vivere”

L’associazione “Amici del buon vivere” aderisce all’iniziativa promossa da don Nicola De Sena, parroco di San Michele Arcangelo di Somma Vesuviana, “Ricordati di un Amico”. «La nostra associazione – sostiene il presidente, dottor Raffaele Esposito – ha nel suo Dna l’obiettivo di realizzare o di supportare le iniziative di solidarietà sociale, soprattutto a vantaggio dei nostri concittadini che si trovano ad affrontare le conseguenze non semplici derivanti dall’emergenza in atto. Risulta naturale per noi, dunque, sostenere lo splendido progetto di don Nicola, in un momento così complesso per tutto il Paese». L’invito è quello di aggiungere ai propri acquisti alimentari qualche prodotto in più da destinare alle famiglie più deboli e in difficoltà di Somma Vesuviana.