Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana

All’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” il Laboratorio Virtuale di Fisica per dare la possibilità agli studenti di continuare esperimenti ed esercitazioni anche da casa. Di Sarno: “Abbiamo scuole eccellenti e dirigenti scolastici di alto profilo”.

“All’Istituto Tecnico Ettore Majorana di Somma Vesuviana abbiamo creato il laboratorio virtuale di fisica a distanza, grazie al quale, da casa, nell’ambito delle lezioni per la didattica a distanza, lo studente può entrare facendo le stesse attività che farebbe in un laboratorio reale. Per noi è stato importante al fine di garantire nel migliore dei modi la didattica a distanza. Anche quando da Lunedì 1 Febbraio ritornerà la Didattica in presenza avremo una parte di studenti che seguendo la turnazione dovrà continuare una parte delle attività con la Didattica Integrata a distanza”. Lo ha affermato Paola Improta, Preside dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” di Somma Vesuviana, comune del napoletano.

Dal 1 Febbraio, dunque rientro in presenza per gli studenti delle scuole superiori.

“Stiamo preparando il rientro che attualmente è previsto per l’1 Febbraio e siamo pronti per accogliere gli studenti secondo quelle che sono le indicazioni e dunque primo turno alle ore 8 e secondo alle ore 10. Abbiamo avuto interamente la fornitura di banchi nuovi – ha continuato la Improta – riorganizzato le aule ed anche la stessa didattica a distanza ha funzionato abbastanza bene. Per l’attività laboratoriale abbiamo individuato determinate strategie, ad esempio è stato realizzato un laboratorio virtuale e gli studenti anche a distanza, dunque da casa, possono entrare in questo laboratorio virtuale e operare come se fossero in un laboratorio vero. La scuola è dotata dei dispositivi di protezione individuale, è stata sanificata. Abbiamo fatto corsi di formazione per preparare il personale sui rischi da Covid e abbiamo adottato i protocolli di sicurezza. Il nostro Istituto è pronto!”.

Ma ecco come funziona il Laboratorio Virtuale di Fisica attivato all’Istituto Tecnico di Somma Vesuviana.

“Utilizziamo un software che riproduce virtualmente il laboratorio di Fisica e continueremo ad usarlo anche in futuro – ha dichiarato Raffaele Alaia, Responsabile del Dipartimento di Fisica dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” – anche perché questo software riproduce il laboratorio di fisica in maniera virtuale attraverso l’uso della strumentazione in 3D grazie al quale lo studente può seguire ed effettuare fedelmente numerosi esperimenti ed esercitazioni legate alle consuete programmazioni tradizionali. L’uso del mezzo informatico conserva inalterate le capacità tecniche e le abilità usate nelle tecniche manuali che normalmente vengono ad implementarsi all’interno di un laboratorio di fisica. Possiamo misurare anche la velocità della luce. Nel video, in allegato al comunicato stampa, entriamo nel laboratorio virtuale facendo quello che si fa in un laboratorio vero e lo studente lo può fare da casa, nell’ambito della didattica a distanza”.