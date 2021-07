No Banner to display

Aveva fatto molto discutere il sequestro della piccola opera realizzata con regolare permesso dall’imprenditore del locale Old Square. La Procura dissequestra l’opera.

Un pasticcio, se non proprio una vera e propria ingiustizia quella capitata al giovane imprenditore del noto locale Olfd Square in Piazza Vittorio Emanuele. Ma andiamo con ordine. Il giovane chiede ed ottiene dall’ufficio tecnico comunale l’autorizzazione a realizzare un palchetto amovibile davanti al locale. Il giovane ottiene l’autorizzazione dall’ufficio tecnico per l’opera richiesta per cinque anni. L’imprenditore inizia a realizzare l’opera approvata ma, contestualmente, chi ha rilasciato l’autorizzazione ordina ai tecnici comunali un sopralluogo con l’ausilio dalla polizia municipale per fermare l’opera perchè ritenuta priva di titolo abilitativo. Dunque, lo stesso ufficio tecnico comunale prima autorizza e poi sequestra! Il sequestro arriva il procura e il procuratore, appurato che si tratta di una struttura che non ha bisogno di autorizzazione a costruire, lo dissequestra.