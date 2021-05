Riceviamo e pubblichiamo da Lega Giovani

“La Lega giovani apre oggi la sua campagna di adesione alla città di Somma Vesuviana. Si tratta di un modo unico per raggruppare giovani appassionati o che vogliono appassionarsi alla politica locale. Il nostro invito di adesione alla Lega Giovani é rivolto a quei giovani (dai 16 ai 30 anni) che vogliono mettersi in gioco per migliorare il proprio paese, portando al gruppo idee, che verranno tramutate in proposte, istanze, in un programma da portare avanti. Chiunque voglia far parte del gruppo basta che scriva all’email del nostro portale ( [email protected]) e verrà ricontattato appena possibile.”