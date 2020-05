Riiceviamo e pubblichiamo

Il movimento politico L’Aurora,nell’esprimere la più completa solidarietà al consigliere comunale Adele Aliperta per l’increscioso episodio volgare e sessista di cui è stata vittima, non può esimersi da una riflessione che ha dell’elementare : come è possibile che ancora non si riesca a comprendere il valore ed il significato del ruolo istituzionale che il Sindaco e l’amministrazione tutta rivestono ed i relativi protocolli che vanno attuati per il rispetto che ognuno di noi deve alla città. Il consigliere Aliperta , al di là della collocazione che ci vede contrapposti in maggioranza e minoranza,svolge il suo ruolo da professionista e da politico in modo più che adeguato.Oggi la sua è una voce fuori dal coro e per questo colpita in maniera becera stupida è volgare. Solidarietà quindi ad Adele Aliperta come donna e come rappresentante politico.

L’Aurora. Pasquale Di Mauro, Pasquale Piccolo

