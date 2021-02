Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del gruppo “Insieme per Somma”

Il Gruppo “Insieme per Somma” condanna fermamente i gravissimi episodi intimidatori verificatisi nei giorni scorsi a Somma.

Nel contempo, chiede al Sindaco di riferire in Consiglio Comunale Straordinario al fine di rassicurare la cittadinanza che tali incresciosi atti sono esterni all’attività amministrativa, e che in tal caso può continuare serenamente, altrimenti, se così non fosse, l’unica strada, a garanzia dei cittadini e del buon andamento dell’amministrazione, resterebbe quella delle DIMISSIONI!