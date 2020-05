Riceviamo e pubblichiamo dalla segreteria Pd di Somma Vesuviana

Una buona notizia per il nostro territorio.

Fra le tante vertenze sul tavolo che riguardano diverse aziende della nostra Regione, grazie all’impegno della Regione Campania, con l’incontro tenutosi per via telematica con il MISE e le Segreterie Nazionali delle rappresentanze territoriali, si è scongiurato il fallimento dell’Azienda DEMA di Somma Vesuviana che conta circa 500 dipendenti e 30 anni di vita industriale.

È stato evitato, per ora, un epilogo drammatico per tanti lavoratori; già dal 25 maggio si sarebbe potuto decretare il fallimento della stessa azienda con i catastrofici risvolti che tale situazione avrebbe comportato.

Questo un primo passo. La Regione Campania continua a stare accanto ai lavoratori, con una ferma richiesta di un atto formale all’INPS da consegnare al Tribunale di Nola, necessario per l’istanza di una proroga per il deposito del piano Industriale e Finanziario. Il confronto fra le parti continua con la programmazione di un nuovo tavolo, di concerto con il Ministero, per proseguire un utile confronto sul piano industriale, occupazionale e la predisposizione di strumenti economici di sostegno, rilancio e salvataggio della Dema. Un impegno costante che mette al centro il tema del lavoro e la salvaguardia di tale fondamentale diritto, in un contesto in cui, il Partito Democratico, lavora con determinazione, per far fronte alla minaccia, sempre più grande, a causa dell’emergenza sanitaria, di un aumento delle diseguaglianze sociali.