Le prime notizie relative al buono mobilità 2020, previsto dal recente Decreto Rilancio, avevano generato confusione e disappunto da parte di quei cittadini che sembravano essere stati esclusi dal beneficio. La buona notizia è che il cosiddetto “bonus bici” riguarda tutti i cittadini maggiorenni residenti in una città capoluogo di regione o provincia, in una delle 14 Città Metropolitane italiane o in un comune con oltre 50 mila residenti.

Ciò significa che anche i residenti nei 92 comuni della Città Metropolitana di Napoli, tra cui grandi centri come Somma Vesuviana, Marigliano, Sant’Anastasia, Ottaviano, Nola, Pomigliano d’Arco e Acerra, potranno beneficiare del contributo all’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita), monopattini e affini. Il bonus ha un valore pari al 60% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 500 euro: come incentivo può essere richiesto una sola volta dal singolo cittadino e avrà validità dal 4 maggio al 31 dicembre 2020.

Il piano del governo prevede due fasi distinte: nella prima sarà il cittadino a essere rimborsato del 60% della spesa, conservando il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegandolo poi all’istanza da presentare mediante l’applicazione web. Nella seconda fase il cittadino pagherà al negoziante che aderisce all’iniziativa direttamente il 40% e sarà appunto l’esercente a ricevere il rimborso del 60%. In pratica gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

A tal fine il buono mobilità potrà essere fruito utilizzando un’app dedicata che è in via di predisposizione e sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente, tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Ulteriori informazioni relative al bonus mobilità 2020 (al momento senza la rottamazione di una vecchia bicicletta) è possibile trovarle nella sezione “Domande Frequenti” del sito del Ministero dell’Ambiente.

L’auspicio è che, anche grazie alla spinta offerta dal bonus, le amministrazioni del territorio, a cominciare dal Tavolo dei Comuni promosso dall’Agenzia di Sviluppo Area Nolana, sappiano cogliere l’occasione per promuovere programmi intercomunali atti allo sviluppo ecosostenibile della mobilità e dei trasporti: l’occasione è preziosa.