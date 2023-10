Somma Vesuviana, il movimento politico “La Città Cambia” lancia l’allarme sicurezza in città e attiva una campagna di ascolto

Riceviamo dal movimento politico “la città Cambia” e pubblichiamo

Aggressioni, furti, atti vandalici: il movimento politico La Città Cambia lancia l’allarme sicurezza in città e attiva una campagna di ascolto che possa dar voce ai cittadini, ai commercianti e a tutti coloro che avvertono la necessità di affrontare questo tema.

Attraverso incontri tematici in diversi punti della città, il movimento La Città Cambia, vuole raccogliere esperienze e idee per sollecitare un intervento da parte dell’amministrazione comunale. “Il nostro paese, da anni, si avvia verso un’inarrestabile decrescita determinata dallo scarso impegno da parte dell’amministrazione locale ad occuparsi di sviluppo, di politiche sociali e giovanili” afferma il movimento attraverso i canali social ufficiali del movimento. E aggiunge che “in un luogo sempre più povero, nel quale la maggior parte degli esercizi commerciali è costretta a chiudere e i luoghi pubblici sono in perenne stato d’abbandono e, nel quale non sembrano esserci alternative per i giovani, la delinquenza diventa una prevedibile deriva. Si tratta di un tema molto delicato che abbiamo il dovere di porre sotto i riflettori. Bisogna tornare a parlare di legalità, di diritti, di sicurezza”.

Di seguito gli appuntamenti fissati dal movimento:

– Domenica 29 ottobre, ore 11, Piazza Vittorio Emanuele III.

– Domenica 12 novembre, ore 11, Via S. Maria del Pozzo (presso la chiesa).

– Domenica 19 novembre, ore 11, Borgo Casamale, antistante Chiesa Collegiata.