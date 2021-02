Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dal Laboratorio politico

Il laboratorio politico composto dal movimento politico Onda Bianca, Alternativa Civica e Insieme per Somma continua i suoi incontri con le realtà sommesi per comprendere (dai diretti interessati) quali sono le problematiche da analizzare e porre sul tavolo del confronto, onde poter fare un resoconto che potrebbe contribuire alla stesura del futuro programma politico. “Il nostro è un continuo percorso di crescita e di arricchimento attraverso il dialogo e le proposte tra noi e le associazioni locali”, dice Giovanni Salierno, mentre Giovanni Bianco prosegue: “abbiamo deciso di scrivere il nostro programma politico insieme ai soggetti direttamente interessati”. Nelle ultime ore si è conclusa una riunione in cui si è parlato delle problematiche del Casamale insieme ad ad alcune realtà attive nel centro storico. Altri incontri sono previsti nei prossimi giorni con altre realtà locali. Il laboratorio politico rimane aperto a qualsiasi incontro con chiunque senta l’esigenza di evidenziare qualche problematica locale o qualche progetto che sia rivolto al bene comune. Il vero intento del laboratorio politico è quello di costruire una politica che dia voce a chi non ha mai avuto la possibilità di porre in essere le proprie istanze.