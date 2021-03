Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere comunale Pasquale Piccolo

Alla luce degli ultimi episodi di ieri 06/03/2021, pur condannando, senza se e senza ma, qualsiasi atto di violenza ai danni dei cittadini ed in modo particolare di consiglieri comunali, in quanto anche rappresentanti delle istituzioni, condivido con forza quanto affermato e richiesto dal gruppo “Insieme per Somma”. Il nostro paese sta vivendo un momento buio e soprattutto di grande silenzio da parte delle istituzioni, pertanto ritengo che sia necessario un chiarimento da parte del Sindaco al fine di tranquillizzare i cittadini, visto la sua funzione anche di responsabile della sicurezza cittadina. Domani stesso provvederò, in qualità di capogruppo de “L’ Aurora” a richiedere la convocazione di un consiglio comunale sui predetti episodi. Non credo che Somma Vesuviana, e lo posso sottoscrivere quale ex Sindaco, meriti l’appellativo “il paese delle bombe”.

Pasquale Piccolo

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]