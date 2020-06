Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, OttavioLucarelli, comunica quanto segue:

Dopo l’intervento dell’Ordine dei giornalisti della Campania il Comune di Somma Vesuviana ha inviato in sede una lettera in cui annuncia che sarà corretto l’avviso della selezione per addetto stampa e saranno riaperti i termini per presentare le domande

