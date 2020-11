Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Somma Vesuviana.

Di Sarno: “Ora è il tempo della creatività. Inviateci poesie, pensieri, canzoni, disegni che si possano ispirare alle Forze Armate e a quanti sono in prima linea nella pandemia o a persone care che non ci sono più o ancora a momenti apparentemente di tristezza per il Covid”.

“Lanciamo “Uniti per la vita!”: poesie, pensieri, ma anche romanzi, canzoni, dipinti, disegni. Il mio appello è a tutti i ragazzi, studenti e non studenti i quali potranno liberare la loro fantasia dedicando una poesia, un componimento, un dipinto alle Forze Armate italiane ma anche a tutte quelle forze di volontariato ed ad altre istituzioni come Vigili Urbani o ancora a quelle sanitarie, impegnate in prima linea in questa pandemia, ma anche alle persone care che non ci sono più in quanto colpite dalla pandemia. Opere che magari possano narrare anche il proprio stato d’animo, cogliendo la risorsa positiva che è in noi. E’ importante che tali opere siano firmate almeno e solo con il nome. Alla fine di questa esperienza, quando la situazione lo consentirà, uniremo le scuole, inviteremo i partecipanti che siano sommesi o non sommesi, campani o non campani, dando vita ad una mostra innovativa con esposizione delle vostre opere e sarà il sindaco a ricevervi. In ricordo delle Forze Armate e di quanti sia nelle strutture sanitarie ma anche attraverso l’impegno del volontariato o altre istituzioni, il tema sarà: “Uniti per la vita!”. E’ l’ora della creatività, in particolare adesso che voi ragazzi siete sempre a distanza. E’ paradossale che oggi la distanza sia l’unica arma che abbiamo per tutelare la salute. Ecco che la creatività sarà in grado di farvi sentire parte invece di una comunità che è viva. L’attività della mente, l’arte che ne è figlia e l’allenamento mentale oggi forse possono dare a voi la possibilità di sentire la vicinanza, l’affetto, la vita. Partecipate!”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Uniti per la vita!” con poesie, pensieri, disegni, pitture, canzoni, ed ecco che grazie alla creatività, nel Post – Covid si ripartirà dall’arte voluta dai ragazzi.

Tutte le opere, anche mediante foto potranno pervenire entro le ore 24 di Sabato 14 Novembre, inviate a [email protected] info oppure via watsapp al sindaco al numero 328 277 6361.