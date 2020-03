Una donna ha accusato un malore e per circa un’ora i familiari hanno provato, invano, a contattare un’ambulanza.

È una storia triste ed inquietante quella di una donna ,54 anni, morta poco fa per infarto .Non ha avuto scampo la poverina perché non c’è stata la possibilità- raccontano i familiari- di poter avere una risposta da un 118. Per circa un’ora infatti sono stati contattati,invano, 118 e guardia medica e le forze dell’ordine : alcuni numeri risultavano sempre occupati. Nulla, nessuno ha risposto. Vero è che i 118, le forze dell’ordine e tantissimi medici sono in prima linea per l’emergenza coronavirus, ma è pur vero che in questa fase anche chi potrebbe salvarsi non può. È stato contattato anche il sindaco, Salvatore di Sarno, che si è recato presso l’abitazione della donna insieme a un medico, che non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso della poverina per infarto.