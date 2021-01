Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Somma Vesuviana

Liceo Scientifico Torricelli di Somma Vesuviana terzo migliore istituto di Napoli e provincia secondo il report stilato dalla Fondazione Agnelli.

Di Sarno: “Un risultato che testimonia la grande qualità della formazione scolastica grazie ai dirigenti che pur tra mille difficoltà stanno compiendo un lavoro eccellente”.

Giugliano (Preside Liceo): “Siamo sul podio, essendoci posizionati al terzo posto nella classifica dei migliori licei di Scienze Applicate di Napoli e provincia nel 2020”.

“Il Liceo Scientifico/classico “Torricelli” di Somma Vesuviana si è classificato terzo nella graduatoria dei migliori Istituti scolastici stilata da Eduscopio 2020 e comprendente l’intera provincia di Napoli. Il Torricelli infatti è risultato terzo per l’indirizzo in Scienze Applicate, ottenendo un buon risultato anche come Liceo Scientifico nel complesso. Colgo l’occasione per sottolineare il grande lavoro messo in campo dai dirigenti scolastici di Somma Vesuviana nella gestione della didattica in questo periodo complesso della pandemia e nel caso specifico complimentarmi con la Preside Anna Giugliano perché ha portato in alto il suo Istituto ma anche il nostro paese: Somma Vesuviana!”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Eduscopio è l’atlante dei migliori licei, istituti tecnici e professionali d’Italia redatto dalla Fondazione Agnelli. La statistica viene elaborata in base ai risultati degli alunni dopo il conseguimento del diploma e su un indice statistico che misura la performance dei ragazzi al primo anno di università, una volta lasciato dunque l’Istituto.

Dunque il Liceo che ha sede a Somma Vesuviana è sul podio dei migliori istituti di tutta la provincia partenopea per l’anno 2020, inclusa Napoli.

“Con orgoglio sono lieta di comunicare che il Liceo Scientifico Torricelli è sul podio, essendosi posizionato al terzo posto nella classifica dei migliori licei di Scienze Applicate di Napoli e provincia nel 2020.

Il Liceo scientifico opzione scienze applicate – ha affermato Anna Giugliano, Preside dell’Istituto – è un percorso formativo dove gli studi scientifico – tecnologici rappresentano l’elemento caratterizzante così da poter comprendere al meglio gli sviluppi del progresso e affrontare le sfide tecnologiche del futuro. Come nel liceo scientifico “tradizionale” non viene tralasciato lo studio di quelle discipline che permettono di acquisire conoscenze e competenze in tutti i campi del sapere.

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico – tecnologica. Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più comuni strumenti software per la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale: comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di un computer e di reti locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più adatti alle diverse situazioni e le loro configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il mantenimento dell’efficienza”.

Al primo posto l’Istituto Francesco Severi di Castellammare di Stabia e al secondo il Gaetano Salvemini di Sorrento, al terzo c’è Somma Vesuviana con il Liceo Scientifico/classico “Evangelista Torricelli”.