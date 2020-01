Il Liceo Scientifico-Classico “E. Torricelli” apre le sue porte per gli Open Days del nuovo anno. In occasione del 500° Anniversario della morte di Leonardo Da Vinci e del 50° Anniversario della nascita del Liceo sarà realizzata una mostra didattica su vita e opere del grande Genio.

Quello realizzato dal Liceo Scientifico-Classico “E. Torricelli” si prefigura come un vero e proprio evento dal forte impatto artistico grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Genio di Leonardo” – S. Croce sull’Arno (PI). Non solo sarà presentata la didattica unitamente alla nuova offerta formativa proposta per l’anno scolastico 2020/2021, ma questa sarà anche un’importante occasione per fare un tuffo nel passato, ritornando agli antichi fasti di cui poteva godere l’Italia rinascimentale grazie alla firma del grande Leonardo.

L’Istituto offre tre indirizzi di studio: Scientifico, Scientifico con opzione Scienze Applicate e Classico. Dall’anno scolastico 2018/2019 sono stati attivati importanti corsi formativi, come il Cambridge con attenzione alla lingua inglese e uno più propriamente legato al settore matematico. Dall’anno 2019/2020 l’offerta formativa sarà arricchita anche grazie all’attivazione dell’indirizzo biomedico presso il Liceo Scientifico. Il giorno 18 gennaio – dalle ore 15 alle 18 – e domenica 19 – dalle ore 9 alle 12 – tutti i ragazzi e le loro famiglie saranno i benvenuti per conoscere da vicino le grandi novità riservate per il prossimo anno accademico. L’ardua scelta dopo le scuole medie può spaventare, ma se affidata ad istituti che, come il Torricelli, lavorano solo per garantire il meglio ai futuri esperti del domani, diventa senz’altro uno step più semplice da superare.



Il Liceo Scientifico-Classico nasce negli anni ’60 come sede distaccata del Liceo Scientifico “Vincenzo Cuoco” di Napoli, ma raggiunge la propria autonomia dieci anni dopo, durante l’anno scolastico 1969/1970. Per celebrare quel primissimo e grande traguardo che ha segnato l’inizio di una vera e propria era per l’Istituto è stata realizzata una mostra didattica dedicata alla mente poliedrica di Leonardo Da Vinci, che 500 anni fa ha lasciato definitivamente la sua patria. La rassegna artistica Leonardo Da Vinci – “La vita, le opere, i codici e le macchine” sarà inaugurata con il Patrocinio del Comune di Somma Vesuviana il prossimo 17 gennaio alle ore 16:30 e sarà disponibile fino al 25 gennaio presso la sede principale del Liceo in Via S. Aloia, 1 – Somma Vesuviana. L’ingresso è gratuito ed è aperto a tutti coloro che saranno fortemente interessati ad approfondire le tappe fondamentali di un uomo che ha fatto del proprio ingegno una ragione di vita.