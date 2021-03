Riceviamo e pubblichiamo

“Il 2 aprile si svolgerà la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.

Come ogni anno in molte città italiane e del mondo verranno illuminati di blu i più importanti monumenti a testimonianza della vicinanza della comunità alle persone con autismo e alle loro famiglie.

Anche al fine di rendere consapevoli e sensibilizzare ulteriormente i nostri concittadini al tema dell’autismo, con la presente, in qualità di genitore di un bambino “speciale”, chiedo di valutare la possibilità di illuminare di blu un monumento storico centrale, come la Chiesa di San Domenico, in quanto, le persone con Disturbo dello Spettro Autistico sono persone “Speciali” che hanno diritto a non restare “invisibili”.

(fonte foto:rete internet)