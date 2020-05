Da settimane ormai si profilano dei cambi nella giunta Di Sarno, come ilmediano.it aveva annunciato qualche giorno fa. Nel ruolo di vicesindaco ci sarà l’attuale consigliere Sergio D’Avino, uno dei papabili assessori il cui nome circolava da giorni è invece il consigliere Salvatore Esposito che dovrà lasciare il seggio in assise per entrare nell’esecutivo.

“Se c’è una cosa che ho imparato da questa pandemia, da questo essere sospesi nel tempo e nello spazio (quello minimale di un’abitazione in cui siamo stati, e spero non staremo a lungo costretti) è l’essenza della fragilità umana e la consapevolezza che tutto non può e non deve essere come prima. La vita di ognuno di noi deve essere migliore e trasparente. In politica ancora di più. È un sacrificio mettere tempo a disposizione della collettività, è un servizio encomiabile per il bene comune” – esordisce così Esposito parlando di queste ultime settimane segnate dall’emergenza coronavirus. Poi si apre, commentando e confermando le voci.

Ecco, di seguito le sue dichiarazioni su quello che segnerà ancora un avvicendamento nella giunta di Somma Vesuviana:

“C’è un’importante fase amministrativa dove si parla di azzeramento della giunta. Aggiungerei anche del rinnovo o meno a figure apicali in contratto di scadenza. È vero che sono stato interessato dal sindaco a far parte direttamente della nuova giunta di assessori, in questa terza e importantissima ultima fase dell’amministrazione Di Sarno. Sono lusingato di quello che probabilmente vuole essere un riconoscimento per l’apporto sin qui dato dai Verdi, dai due assessori Ciro De Simone e Giuseppe Di Palma che si sono avvicendati e dal sottoscritto nella sua veste di capogruppo. È di questi ultimi giorni la notizia che è stato accordato il finanziamento di 2 milioni e passa di euro per la ristrutturazione del plesso scolastico Raffaele Arfè di via Roma. È solo l’ultimo grande risultato che si porta a casa da quando, alle deleghe concesse inizialmente, si è aggiunta quella dell’edilizia scolastica. Varie e qualificate ristrutturazioni di edifici scolastici (scuola materna di via San Giovanni de Matha e di via Cupa di Nola, tanto per citarne alcune) unite a manutenzioni sempre attente e puntuali sono state coordinate dall’ottimo ufficio edilizia scolastica, cui va il nostro plauso, sotto la nostra costante sorveglianza. Una piccola grande chicca è il finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro che sarà ratificato a breve dalla città metropolitana per il progetto del Parco e scuola materna di via Giulio Cesare, seguito dalla A alla Z dal sottoscritto e portato avanti con spirito d’abnegazione da giovani architetti che, nonostante un tempo di consegna limitato, hanno prodotto un ottimo studio di fattibilità. È stata una grande soddisfazione apprendere dallo staff della città metropolitana deputata alla valutazione che dei progetti arrivati dai vari comuni tra quelli buoni quello di Somma Vesuviana risultava eccellente.

Per ritornare alla questione giunta, l’azzeramento si giustifica se quella nuova, senza nulla togliere agli ottimi componenti di quella precedente, sarà caratterizzata da figure di riconosciuta professionalità e soprattutto amore per la città di Somma Vesuviana. Altrimenti se deve essere un gioco di caselle per accontentare chicchessia, in nome di un’effimera politica, è meglio lasciare tutto invariato, si perde meno tempo. E di tempo già ne è stato perso troppo, anche per argomenti di vitale importanza per la città (vedi PUC su tutto). Se queste sono le condizioni, i Verdi ci sono e il sottoscritto non si tira indietro per un impegno che, oltre ad onorarlo, lo rende ancora più efficace”.