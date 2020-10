Tante illazioni sul web, videoaccuse e commenti che accusano il sindaco Salvatore Di Sarno di nascondere contagi. C’è anche una interrogazione consiliare a risposta scritta del consigliere di minoranza Vincenzo Piscitelli che chiede di sapere “se ci sono state omissioni da parte delle autorità e non solo comunali, se sono stati omessi controlli o obblighi di quarantena nei riguardi di taluni, aziende o attività”.

Il consigliere chiede trasparenza e noi abbiamo provato a chiedere al sindaco Di Sarno di anticipare una sua replica che sarà comunque dovuta per iscritto. “Quali omissioni – dice il sindaco – di cosa parliamo, qua non c’è nessuna omissione. Vorrei ricordare che tutti i dati che arrivano a me vengono dall’Asl e nello stesso momento in cui sono inoltrati a me, che posso così comunicarli ai cittadini, arrivano anche ai carabinieri. Non capisco di cosa parliamo, non capisco cosa vogliano precisamente, che faccia i nomi forse?”.

Intanto in città i contagi continuano ad aumentare e ad oggi si registrano 104 positivi attivi. Sui social i cittadini sommesi chiedono con forza controlli più serrati.