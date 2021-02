Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Di Sarno: “Positivo un dipendente presso gli Uffici dei Servizi Sociali. Domani tali uffici in via San Giovanni De Matha resteranno chiusi al pubblico per consentire la sanificazione. Le attività saranno in smart working”.

“Domani uffici dei Servizi Sociali saranno chiusi in quanto un dipendente è risultato positivo al Covid. Domani sanificazione di tutti gli ambienti in via San Giovanni De Matha. Le attività proseguiranno in smart working. Oggi abbiamo registrato anche due nuovi casi nella platea scolastica della scuola media San Giovanni Bosco. La curva però è stazionaria con altri 11 nuovi positivi. In questo momento abbiamo 112 positivi attivi, di cui 2 ricoverati in ospedale, mentre le persone in sorveglianza sanitaria sono 129”. Lo ha annunciato ora Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana comune del napoletano.

“Ricordo che abbiamo intensificato tutti i controlli sul territorio ed in particolare nelle zone a rischio assembramento. Chiedo a tutti di rispettare le norme e dunque ricordo che siamo in zona arancione. Non possiamo spostarci tra un comune e l’altro, dopo le ore 18 non è possibile consumare bevande all’aperto, in prossimità di locali o piazze, come invece è accaduto lo scorso fine settimana al Casamale. C’è obbligo di mettere la mascherina sempre – ha concluso Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuvian – anche all’aria aperta e si rischia una multa pesante anche di euro 400. Il Corpo dei Vigili Urbani sta intensificando i pattugliamenti anche serali. Il mio appello forte è rivolto ai genitori perché dobbiamo assolutamente evitare che i ragazzi possano andare in giro senza indossare la mascherina. Ricordo ancora che c’è divieto di incontro a casa tra persone non conviventi”.