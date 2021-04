Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

Di Sarno (sindaco di Somma): “La città che rappresentiamo, Somma Vesuviana negli ultimi anni sta subendo ormai dal punto di vista dell’offerta dei servizi Asl, un lento ma ormai inesorabile degrado. Chiediamo nella lettera inviata all’ASL, l’immediata attivazione del Polo Vaccinale a Somma Vesuviana e il non ridimensionamento dei servizi sul nostro territorio. Intanto abbiamo 69 nuovi positivi negli ultimi 7 giorni. Dobbiamo accelerare sulle vaccinazioni”.

“Ben 69 nuovi positivi in 7 giorni, nonostante le scuole chiuse. Attualmente abbiamo 196 positivi attivi e 273 persone in sorveglianza sanitaria. Questa mattina con l’Assessore alla Salute, Ciro Cimmino, ho scritto ed inviato una lettera chiara al Direttore Generale dell’ASL NA 3, ing. Gennaro Sosto”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Somma Vesuviana chiede con chiarezza l’immediata apertura del Polo Vaccinale e il non ridimensionamento dei servizi sul territorio. “La città che rappresentiamo, Somma Vesuviana negli ultimi anni sta subendo ormai dal punto di vista dell’offerta dei servizi Asl, un lento ma ormai inesorabile degrado. Diversi gli incontri avuti nel tempo – hanno scritto il sindaco Salvatore Di Sarno e l’Assessore Ciro Cimmino – con il dott Vaiano e la dott.ssa Costantini, ma senza avere riscontri.

Siamo molto rammaricati del fatto che alcuni servizi fondamentali per la nostra comunità non ci siano più. Non per ultimo, il servizio di esenzione ticket per reddito, per il quale i cittadini sommesi sono costretti a recarsi presso il presidio di Marigliano”.

Ed inoltre: “C’è un solo dipendente di una ditta esterna che lavora per 23 ore settimanali, da solo e non può fare CUP e Anagrafe, fogli di lavoro – hanno scritto nella lettera Salvatore Di Sarno, sindaco e Ciro Cimmino, assessore – chiusure specialistiche, esenzioni per patologie etc. etc. e gestire i tanti miei concittadini che affollano la sede locale dell’Asl. Noi rappresentiamo una comunità di circa 36.000 abitanti e abbiamo l’esigenza di ricevere le giuste attenzioni per il nostro territorio.

Abbiamo avuto modo di conoscere la nuova dirigente del distretto, la dottoressa Nunzia Tavella per la firma della convenzione per l’apertura del nostro hub vaccinale. Ottimo e cordiale il nostro incontro ma attendiamo anche qui un passo in avanti per l’apertura ufficiale del centro vaccinale in modo anche di decongestionare la sede vaccinale di Marigliano. Certi di un solerte riscontro alle problematiche di cui sopra e vista anche la cordialità di un nostro primo incontro avvenuto nel mese di novembre scorso presso la vostra direzione, porgiamo distinti saluti.