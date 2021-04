È da tempo ormai che il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, ha dato la piena disponibilità nell’apertura di un centro vaccinale nella città. Si è attesa una risposta per settimane e l’esito è stato purtroppo negativo.

Il Primo cittadino insieme all’Assessore ai rapporti con gli enti, Marica Miranda, hanno deciso però di non fermarsi al no ricevuto. Hanno scritto, infatti, una lettera aperte al Governatore Vincenzo De Luca al quale hanno ribadito la disponibilità da parte dell’amministrazione di creare di un centro vaccinale nel comune vesuviano. La maggior parte della popolazione di San Giuseppe ovviamente non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino e nonostante ci siano altri centri vaccinali nei paesi limitrofi(ad esempio ad Ottaviano), il Sindaco ritiene fondamentale aprirne uno in città per incrementare il lavoro e somministrare più vaccini possibili in breve tempo. In più, vi sono tantissimi cittadini con patologie più o meno gravi, anziani o persone impossibilitate a spostarsi a cui gioverebbe in maniera esponenziale aver un centro nel proprio comune di residenza.

Nella lettera si legge che nonostante l’amministrazione si sia adoperata notevolmente nell’individuare strutture che potessero risultare idonee – ” i competenti responsabili dei Servizi Sanitari non hanno ritenuto, al momento, opportuno, individuare, in una comunità popolosa come quella di San Giuseppe Vesuviano, che conta oltre 31.000 abitanti, ad alta densità abitativa nell’area vesuviana interna, un punto di somministrazione che consentisse ai cittadini di San Giuseppe Vesuviano di essere vaccinati senza doversi necessariamente recare in altri Comuni”-.

Dunque, l’amministrazione si rivolge ufficialmente al Governatore della Campania chiedendo un’ulteriore revisione, in quanto vaccinare al più presto la maggioranza della popolazione è l’unico modo per sconfiggere definitivamente questo virus e ritornare alla normalità dopo più di anno.