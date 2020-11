Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana

Di Sarno “Pensavo che la Campania divenisse almeno zona arancione”.

“Pensavo che la Campania divenisse almeno zona arancione, invece siamo in quella gialla per evitare una guerra sociale. Personalmente ero d’accordo con il Governatore De Luca che chiedeva la zona rossa. Abbiamo bisogno di uno stop totale per ripartire a Dicembre. Nel mio comune ho già chiuso parchi, cimiteri, luoghi di assembramento ma se non c’è una presa di coscienza dei cittadini, il problema non si risolve”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Per il sindaco però prima della chiusura è necessario un Piano ben dettagliato di aiuti economici alle imprese.

“In questo momento, oggi a Somma Vesuviana, abbiamo registrato altri 32 positivi nelle ultime 24 ore. Abbiamo dunque 661 positivi attivi di cui 20 ricoverati in ospedale ma abbiamo anche altre 250 persone in sorveglianza sanitaria e 18 guariti. In Italia abbiamo bisogno di uno stop totale ma prima abbiamo necessità di un Piano adeguato di aiuti economici e fiscali immediati, veloci, alle imprese ed alle attività che verrebbero chiuse. Inoltre era necessario mettere mano – ha continuato Di Sarno – alla riorganizzazione dei servizi extrascolastici riguardanti anche i trasferimenti. Oggi il Decreto prevede l’uso al 50% perché questo non è stato fatto prima? Un mese fa o poco più si potevano svolgere anche cerimonie con 200 invitati, mentre avremmo dovuto continuare a mantenere in vigore anche le limitazioni di mobilità tra regioni. Ad esempio a Somma Vesuviana da Aprile ad Agosto non avevamo registrato casi Covid, poi abbiamo avuto situazioni di rientro dalla Sardegna”.

E Di Sarno è un fiume in piena. Le scuole resteranno chiuse a Somma Vesuviana.

“Io le scuole non le riaprirò prima del 13 Novembre, poi valuterò in base alla situazione. Su un territorio come quello di Somma Vesuviana che è di ben 32 Km quadrati – ha concluso il sindaco – con 800 persone da seguire per Covid e 35.000 abitanti, abbiamo solo 15 Vigili Urbani ben guidati dal Tenente Colonnello Claudio Russo e più volte ho chiesto rinforzi e uomini e mezzi per servizi di controllo”.