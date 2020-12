Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana

Di Sarno: “Anche le Primarie e Secondarie con didattica a distanza. Per quanto riguarda il Mercato Settimanale previste le aperture dei settori alimentari e non solo. La Polizia Municipale dovrà garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale.

E’ fatto obbligo agli operatori di osservare e far rispettare la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato e di vendita; è obbligatorio l’uso delle mascherine. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente”.

“Prorogo la chiusura degli edifici scolastici anche della Primaria e della Secondaria di primo e secondo grado con prosecuzione della didattica a distanza. Restano consentite in presenza le sole attività destinate ai servizi educativi speciali per bambini o ragazzi con disabilità, previa valutazione del dirigente scolastico”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano dove tutti gli edifici scolastici riapriranno dal 7 Gennaio 2021, tranne le scuole dell’Infanzia.

“Per quanto riguarda il mercato settimanale del Sabato – ha proseguito Di Sarno – è consentita l’apertura del settore alimentare e non, concessionari di posteggio e per gli spuntisti secondo le istruzioni e le indicazioni impartite dal Servizio di Polizia Municipale preposto alla vigilanza. La Polizia Municipale dovrà garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale. E’ fatto obbligo agli operatori di osservare e far rispettare la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato e di vendita; è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. E’ obbligatoria la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani su ogni banco. E’ obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. E’ obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita”.