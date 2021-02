Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

Di Sarno: “Chiusura di tutti gli uffici comunali su tutto il territorio sommese, Martedì 2 Marzo, per consentire una sanificazione precauzionale degli ambienti. Ora intensificazione dei controlli nei supermercati e negozi. Controlli a tappeto in piazze e strade da parte dei Vigili Urbani”.

“Martedì 2 Marzo chiusura di tutti gli uffici comunali sul territorio di Somma Vesuviana, per consentire un’ampia sanificazione di tutti gli ambienti. Inoltre dopo piazze e strade, ora i controlli saranno intensi nei supermercati e non solo. La curva è comunque stazionaria, nelle ultime 24 ore abbiamo registrato altri 12 nuovi positivi. In questo momento i positivi attivi sono 123 di cui 2 ricoverati in ospedale ed abbiamo 137 persone in sorveglianza sanitaria. Multe e controlli a tappeto con l’impegno dei Vigili Urbani, grazie al piano organizzato di concerto con il Comandante Claudio Russo e l’Assessore alla Polizia Municipale, Sergio D’Avino. Abbiamo intensificato tutti i controlli sul territorio ed in particolare nelle zone a rischio assembramento. Dobbiamo rispettare le norme di sicurezza sanitaria. C’è obbligo di mettere la mascherina sempre anche all’aria aperta e si rischia una multa pesante di euro 400. Il Corpo dei Vigili Urbani sta intensificando i pattugliamenti anche serali. Il mio appello forte è rivolto ai genitori perché si continuano a vedere ragazzi in giro senza rispetto delle regole. Ricordo ancora che c’è divieto di incontro a casa tra persone non conviventi”. Lo ha annunciato ora Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana comune del napoletano.