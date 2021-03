Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Di Sarno: “Purtroppo i decessi salgono a 24. La curva dei contagi sembrerebbe fermarsi anche se abbiamo 219 positivi attivi”.

“Registriamo purtroppo altre due vittime a Somma Vesuviana per un totale di 24 decessi. Sembrerebbe però arrestarsi la curva dei contagi in quanto nelle ultime 48 ore abbiamo registrato 16 nuovi positivi per un totale di 219 positivi attivi e abbiamo 161 persone in sorveglianza sanitaria. Sul fronte campagna di vaccinazione siamo in stretto contatto con l’Asl per l’organizzazione di un apposito centro in località Rione Trieste, utilizzando l’ex convento delle Suore. In questo modo si darebbe la possibilità ai cittadini di Somma Vesuviana di fare il vaccino senza spostarsi e penso ad esempio alle categorie fragili”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, comune del napoletano.

C’è la vita e Domenica avverrà un qualcosa di bello! Domenica il sindaco consegnerà la chiave della gentilezza alla prima femminuccia nata nel 2020 e all’ultimo maschietto nato nel 2020.

“Nel 2020, anno caratterizzato quasi per intero dalla pandemia, a Somma Vesuviana sono nati 271 bambini. Domenica mattina, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria terremo il cerimoniale per la gentilezza ai nuovi nati. Doneremo ai genitori della prima femminuccia nata nel 2020 – ha continuato Di Sarno – e dell’ultimo maschietto nato sempre nel 2020, la chiave della gentilezza fatta da un artigiano con i nomi dei bambini e la pergamena della gentilezza. Dunque un anno di pandemia raccontato con luce dal sorriso della natività. A tutti gli altri 269 bambini di Somma Vesuviana, nati nel 2020, arriverà direttamente a domicilio una mia lettera con un messaggio di Martin Luther King.

Un messaggio chiaro mettendo al centro la famiglia con i suoi valori. Il tutto nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Avrei voluto incontrare tutti i 271 bambini con i rispettivi genitori ma le condizioni attuali non lo permettono. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato Cultura Eventi e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili”. Oltre al sindaco saranno presenti: Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura, Sergio D’Avino, Vice – Sindaco ed Assessore alle Politiche Giovanili