Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dalle docenti del plesso Mercato Vecchio.

Non si fermano le attività sportive delle classi 4° e 5°del 1°Circolo Didattico di Somma Vesuviana, impegnate nel progetto “Sport di classe”. Gli alunni del Plesso Mercato Vecchio, infatti, sono stati coinvolti dal tutor sportivo Vincenzo Neri in “challenge” in cui devono filmarsi mentre si cimentano in semplici gesti atletici ed in videolezioni in cui viene affrontata la tematica sportiva sotto diversi punti di vista.

Ospite della prima videolezione è stato il campione Paralimpico Claudio De Vivo, che ha risposto con piacere alle tante domande e curiosità dei bambini sottolineando come lo sport sia stato l’elemento principale per riprendersi da un periodo buio dovuto ad un grave incidente sul lavoro con conseguente amputazione di una gamba.

“E’ il primo anno che svolgo il progetto a Somma Vesuviana, paese in cui vivo, e questo mi emoziona particolarmente. In una situazione anomala come quella che stiamo vivendo provo a dare il mio contributo per strappare un sorriso ai bambini e distrarli con attività sfidanti ma allo stesso tempo alla portata di tutti. Le videolezioni sono un ottimo modo per restare in contatto e credo che testimonianze di sportivi riescano ad incuriosire e a veicolare messaggi positivi propri dello sport. Sono felice che l’iniziativa sia stata accolta con piacere dalla scuola e dalle famiglie” – dice Vincenzo Neri.

(FONTE FOTO: RETE INTERNET)