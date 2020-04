Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal gruppo Fratelli D’Italia di Acerra

Fratelli d’Italia Acerra prende posizione sulla questione buoni spesa.

“Nonostante il pasticcio bonus spesa abbia imbarazzato l’intera città, e lo legittimi ampiamente, non ci interessa entrare in alcuna polemica politica.

Con responsabilità chiediamo all’amministrazione comunale la tutela di centinaia di famiglie che hanno effettuato domanda di bonus spesa e che sono stati esclusi dalla lista pubblicata.

Chiediamo che si spendano in toto le restanti risorse stanziate dal governo al comune, oltre 200 mila euro, e si aggiungano risorse comunali per sostenere le persone più fragili in città.

Tanti comuni della provincia di Napoli hanno previsto bonus spesa comunali (integrati a quelli governativi), e sarebbe surreale continuare a constatare come Acerra abbia stanziato zero euro. Come zero euro, lo ricordiamo, sono stati stanziati ad oggi per le partite IVA.

Ci troviamo di fronte ad una sfida così delicata che nessuna istituzione, neppure il comune, può non sentirsi coinvolta.

Chiediamo altresì trasparenza e chiarezza nelle scelte. L’amministrazione ha pubblicato in modo sconcertante centinaia di nomi, senza alcun rispetto della privacy e della dignità di ciascuno, senza spiegare a nessuno criteri, modalità, ragioni.

Per primi come Fratelli d’Italia Acerra avevamo posto l’attenzione sulla questione sociale. Dal 13 Marzo avevamo proposto formalmente al sindaco la costituzione di una cabina di regia straordinaria che gestisse l’assistenza domiciliare per le persone più fragili, e determinasse criteri e regole nella massima chiarezza.

Sarebbe stato giusto coinvolgere apertamente le diverse associazioni. Sarebbe stato proficuo raccogliere le istanze delle diverse forze politiche. E sarebbe stato “istituzionale” essere trasparenti, comunicando in anticipo la linea e i parametri della destinazione dei bonus.

Serviva sinergia, abbiamo ottenuto il caos. Serviva trasparenza, abbiamo ottenuto lo scontro sociale.

E’ l’ora di rimediare ai tanti errori e mettersi a lavoro, ma per davvero. Fratelli d’Italia Acerra e Gioventù Nazionale Acerra con responsabilità ci sono per dare il loro contributo”.