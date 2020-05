Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) di Somma Vesuviana, nell’ambito delle azioni promosse per alleviare le sofferenze causate dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, in collaborazione con la Farmacia Comunale e con l’Ass. di Protezione Civile Cobra 2 di Somma Vesuviana, ha avviato la distribuzione di un secondo blocco di buoni farmaceutici destinati alle famiglie più bisognose. Al tempo stesso l’ADA ha confermato, anche per questa seconda fase dell’emergenza, il servizio di ascolto curato dal dott. Auriemma Giuseppe, psichiatra e psicoterapeuta, che volontariamente si è messo a disposizione della cittadinanza per ogni martedì e giovedì’ dalle ore 18,30 alle 20,00. Presidente ADA prof. Domenico Parisi

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]