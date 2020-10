Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

“In questo momento ho scritto al Prefetto di Napoli. Ben 36 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore a Somma Vesuviana. In questi minuti ho scritto al Prefetto. Siamo a rischio chiusura, un rischio che voglio scongiurare perché ne risentirebbe l’economia del territorio. In queste ore stiamo valutando misure più stringenti. Servono anche altre forze in campo. Al Prefetto, in questi minuti ho chiesto un potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio di Somma Vesuviana al fine di intensificare i controlli e renderli più incalzanti supportando la Polizia Municipale che comunque sta operando in modo egregio. Sono in stretto contatto con le Autorità Sanitarie Locali per seguire costantemente la situazione ed adottare nelle prossime ore misure stringenti ed avere il quadro chiaro della situazione. Chiedo a tutti i cittadini un grande senso di responsabilità. Abbiamo avuto un impennata di casi, grazie anche ad una festa di compleanno con la partecipazione di molte persone. Con questi atteggiamenti si rischia non solo di mettere in pericolo la salute delle persone ma anche l’economia già duramente provata. Ora a Somma Vesuviana abbiamo 122 casi totali, di cui 89 positivi attivi ma abbiamo anche 170 persone in isolamento. Alla luce di tali eventi posso dire con serenità che abbiamo fatto bene a chiudere nei giorni scorsi, in via precauzionale le scuole per evitare spostamenti e relazioni interpersonali. Sto acquisendo anche i dati dai dirigenti scolastici. I genitori possono stare tranquilli perché se e quando riapriremo le scuole lo faremo in sicurezza.”. Lo ha affermato ora, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Il sindaco parteciperà questa sera alle ore 18 e 40 alla diretta tv su Telecapri ed alle ore 19 e 20 Piuenne Tv.