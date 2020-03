Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di aggiornamento sulla situazione coronavirus a Somma Vesuviana.

Di Sarno: “Aumentati casi a Somma Vesuviana. Dobbiamo aggiornarli ad 11. Ieri sera la notizia del nono caso, questa notte il decimo ed in tarda mattinata l’undicesimo caso. Inviata lettera al prefetto per richiesta Esercito in supporto alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale e domani arriverà sul territorio la Polizia Provinciale”.

“I casi di Coronavirus a Somma Vesuviana sono ora 11. Ieri sera, un minuto prima che iniziassi la diretta è arrivato il nono caso, poi questa notte mi è stato comunicato anche un decimo caso ed in mattinata l’undicesimo caso. Dunque a Somma Vesuviana siamo a 11 casi di Coronavirus ma sono in corso analisi su altri tamponi ed abbiamo 100 persone in sorveglianza fiduciaria domiciliare. Domani arriverà la Polizia Provinciale ed abbiamo chiesto anche l’Esercito”. Lo ha annunciato ora il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

Si rinnova l’appello alla popolazione.

“Domani arriverà la Polizia Provinciale ed abbiamo ufficialmente chiesto l’Esercito. Rinnovo l’appello alla popolazione ad uscire solo per comprovate necessità indicate nei decreti, non affollare i supermercati e le farmacie. Ricordo che le comprovate esigenze sono di natura lavorativa per quelle attività che possono restare aperte in base ai decreti o per esigenze sanitarie. Non affolliamo i supermercati e non affolliamo le farmacie. Per quanto riguarda il ritiro della spesa – ha proseguito Di Sarno – è disponibile anche il servizio di Croce Rossa Italiana. Numero di tel della Croce Rossa è il seguente: 3312 339074”.

Di Sarno, ha scritto al Prefetto.

“Da giorni, in tutti modi, invito la cittadinanza a stare a casa, ad uscire solo per svolgere le attività necessarie così come previsto dalle norme vigenti, ho chiuso i parchi, cimiteri e tutte le aree pubbliche. Nonostante questo, come in altre città purtroppo, una parte della cittadinanza non sembra avere consapevolezza della gravità del momento e continuamente ricevo segnalazioni di strade affollate, di autovetture che circolano con tanta assiduità. Tenuto conto anche dell’aumento dei casi su tutto il territorio, anche circostante, Vi chiedo l’intervento dell’esercito per il territorio del comune di Somma Vesuviana, al fine di poter al meglio contenere assembramenti ancora troppo frequenti sul nostro territorio ed allo stesso tempo – ha scritto Di Sarno – riuscire a dissuadere chi ancora non si è allineato a quello che ormai è divenuto obbligo per tutti, ovvero di restare a casa se non per comprovati e seri motivi, come da ultimo decreto. E’ nel rispetto di tutti quei cittadini che, al contrario, stanno con grande sforzo e sacrificio rispettando tali regole che vi invito ad intervenire tempestivamente, per non rendere inutili i sacrifici di chi invece con impegno ed evidentemente maggiore consapevolezza della gravità della situazione, sta compiendo. La Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine in maniera esemplare svolgono il faticoso compito di controllo, anche diffondendo dalle autovetture di servizio messaggi alla popolazione, pur avendo a disposizione un numero di unità sicuramente non sufficiente a fronteggiare le esigenze del territorio ”.

