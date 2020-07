Tommaso Rea, tabaccaio, notissimo in città e segretario di un partito di maggioranza , è stato trovato nel suo esercizio commerciale in un lago di sangue, è stato portato via in ambulanza ma non se ne conoscono le condizioni.

Sul posto ci sono i carabinieri e sono in corso le indagini per capire se si tratti di un’aggressione avvenuta durante una rapina o ci sia un’altra spiegazione.

