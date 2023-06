Somma Vesuviana, cerimonia di intitolazione al maresciallo pilota Domenico Tufano

Dopo 10 anni, finalmente, si concretizza con una solenne cerimonia l’ intitolazione di una strada al compianto Maresciallo pilota Domenico Tufano.

Era l’ 11 gennaio del 2013 quando il Prefetto della Provincia di Napoli, dott. Musolino Francesco Antonio, autorizzò il nuovo toponimo, dopo aver esaminato l’atto deliberativo n°73 del 28 aprile del 2011, con il quale la Giunta Cittadina di Somma Vesuviana, presieduta all’epoca dal compianto dott. Raffaele Allocca, aveva proposto che il tratto di Santa Maria del Pozzo – dall’ incrocio con il viale delle Industrie al bivio di via Allocca e via Cenacolo – fosse intitolato al compianto maresciallo pilota Domenico Tufano. Dopo 10 anni, la cerimonia si svolgerà mercoledì 14 giugno 2023 alle ore 10:00 presso il III Circolo didattico di S. M. del Pozzo alla presenza di autorità politiche, religiose e civili. La Storia ci consegna personaggi valorosi e indimenticabili e questa iniziativa dell’ Amministrazione Di Sarno – spiega il vice sindaco Rubina Allocca – è tra le più fulgide che la storia locale debba ricordare, in quanto questo nostro eroe di guerra deve essere un modello di riferimento, soprattutto per le future generazioni.

Domenico Tufano nacque il 14 marzo del 1918 a Somma Vesuviana in via S. M. del Pozzo dai contadini Vincenzo e Pasqualina Sodano. Abile pilota della 393 SQ. Caccia, partecipò nel cielo della Grecia alle missioni più pericolose del gruppo, ad arditi mitragliamenti di truppe e di aeroporti nemici. In sei cruenti combattimenti contro le irresistibili forze di caccia nemiche, riuscì ad abbattere due velivoli avversari e contribuì, efficacemente, all’abbattimento di altri venti velivoli tra i mesi di novembre del 1940 e marzo del 1941. Morì un mese dopo, il 3 aprile dello stesso anno, nei pressi dell’Aeroporto di Tirana in seguito a gravissime lesioni di tutto il corpo. Sepolto nel Cimitero Militare di Tirana, i suoi resti mortali riposano attualmente nel Sacrario di Bari.

Animo vibrante dei più alti ideali

eroicamente immolava

la nobilissima e giovane esistenza

nella luce radiosa della nostra Vittoria

Il Ministero dell’Aeronautica concesse alla memoria del valoroso maresciallo, dapprima, la Medaglia Commemorativa della Spedizione in Albania il 20 luglio del 1941 e, in seguito, con decreto del 29 dicembre dello stesso anno, la Medaglia d’Argento al Valor Militare.