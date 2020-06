il 27 Maggio è stato installato una grossa cabina di acciaio dell’Italgas a pochissima distanza dalle giostrine nella piazzetta di Rione Trieste. Sulle ante della cabina ci sono pannelli con scritte dalle quali si apprende che detta struttura contiene materiale infiammabile e che esiste un “pericolo di esplosione ”, e altri adesivi che avvisano di ulteriori innumerevoli rischi. Rianna porta la questione in consiglio comunale. Di seguito la dichiarazione del consigliere Rianna.

“Tra le altre interrogazioni proposte ieri al Consiglio Comunale di Somma Vesuviana ritengo urgentissima quella che riguarda l’installazione di un obbrobrioso armadietto d’acciaio dell’Italgas collocato in prossimità delle casette dell’acqua e proprio a ridosso di un’area giochi per bambini, l’unica fruibile a Rione Trieste. Ho chiesto all’Assessore al Decoro e Arredo Urbano, Maria La Montagna, se esista l’autorizzazione paesaggistica per tale struttura che ne ha sostituito una più contenuta ma comunque, a mio parere, non adeguata all’ambiente e se ne fosse stata attentamente valutata la pericolosità per i bimbi che in quel luogo vanno a giocare. Sulla struttura sono stati apposti segnali di pericolo esplosione e di allerta relativi a numerosi altri rischi, perciò ho ritenuto chiedere non solo se il pavimento anticaduta dell’area fosse infiammabile ma se si possa valutare un diversa collocazione per quell’armadio d’acciaio. L’Assessore all’Arredo Urbano ha replicato informando il Consiglio di aver inoltrato regolare istanza all’Italgas chiedendo la certificazione e le relative autorizzazioni, e di essere dunque in attesa di quanto sollecitato. Considerato che non trovo normale consentire l’allocazione di una struttura sul territorio comunale senza preventivamente essere in possesso delle autorizzazioni e che a mio parere dovrebbe esistere anche una certificazione dei Vigili del Fuoco, resto pazientemente in attesa auspicando che si sia celeri affinché non sia penalizzato ancora una volta il quartiere di Rione Trieste e soprattutto che non siano i bambini a doverne pagare le spese”.