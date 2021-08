Le nostre strade, si sa, non sono le migliori e spesso anche dopo i lavori di riqualificazione presentano avvallamenti pericolosi. Forse dovuti a lavori fatti male o troppo in fretta.

Fatto sta che nella tarda mattinata di ieri un ciclista, proveniente da Sant’Anastasia direzione Ottaviano, giunto all’altezza del civico 83 /174 di via Circumvallazione, ha perso il controllo della sua mountain bike a causa di una buca/avvallamento presente sulla sede stradale ed è caduto rovinosamente a terra . Di fatto sul posto è visibile una buca proprio nella corsia che stava percorrendo il ciclista. L’ uomo ha lamentato subito un forte dolore ad una spalla e per questo è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Nola. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, unitamente ad un operatore dell’istituto di vigilanza” AM Security” e i volontari della Protezione civile “Cobra2”. Via Circumvallazione è stata più volte oggetto di riqualificazione e di ripristino dell’asfalto e sarà dunque il tecnico comunale preposto a relazionare sulla questione.