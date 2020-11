Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dall’Ufficio Stampa del Comune di Somma Vesuviana.

Prisco (Assessore ai Lavori Pubblici): “Al via la riqualificazione urbana della città. Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotonda tra Via Aldo Moro e Via Circumvallazione. La pandemia non sta fermando l’azione amministrativa ed i progetti per la città. Al via la manutenzione delle strade e la realizzazione di rotonde lungo alcuni incroci pericolosi in centro e periferici”.

“Parte la riqualificazione dell’intero sistema viario della città. L’Amministrazione Di Sarno pur fra tante difficoltà legate a questo fenomeno pandemico non perde di vista i progetti e le esigenze dei cittadini. Abbiamo approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova Rotonda tra Via Aldo Moro e Via Circumvallazione. Si tratta di un incrocio pericoloso, dove si sono verificati molti incidenti in quanto collega due assi viari veloci. Con l’approvazione di questo progetto pensiamo di avere risolto e soprattutto aver garantito sicurezza ai cittadini. Sottolineo anche l’importanza della piena collaborazione tra il mio assessorato ai Lavori Pubblici e l’Assessorato alla Viabilità guidato dall’assessore Sergio D’Avino”. Lo ha annunciato pochi minuti fa, Stefano Prisco, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“L’opera si in quadra in una programmazione più ampia di riqualificazione anche urbana di Somma Vesuviana. Realizzeremo una rotonda con sistemi all’avanguardia – ha proseguito Prisco – e a forma di fagiolo con rispettiva segnaletica. Numerose saranno le azioni in contemporanea come anche la nuova rotonda di Via Pomintella, area di collegamento con i comuni limitrofi. Sono invece terminati i lavori della rotonda in Via Bosco, località Rione Trieste e questa mattina è stato già cantierizzata la manutenzione stradale. Dunque si tratta di una progettualità ampia che mira a dare sicurezza. Iniziano finalmente i lavori di manutenzione e riasfaltatura di numerose strade con la riqualificazione dell’intero sistema viario di Somma Vesuviana. Grande merito all’Amministrazione Di Sarno, al sindaco, Salvatore Di Sarno, impegnato costantemente sull’emergenza pandemica ma senza che abbia mai staccato la sua attenzione anche da altre problematiche e merito anche a tutti i componenti della Giunta che con grande spirito di abnegazione stanno collaborando con il sindaco”.