Somma Vesuviana, al Royal la scultura di cioccolato per dire no alla guerra

Somma Vesuviana – La raffigurazione di una mamma che abbraccia il figlio soldato, sormontata da un cuore con i colori dell’Ucraina. I maestri pasticcieri del Luxury Royal di Somma Vesuviana hanno realizzato il dolce “No War”, interamente in cioccolato, per lanciare un messaggio di pace e di speranza in questi giorni terribili di guerra in Ucraina. Il dolce di cioccolato è esposto presso la sede del Luxury Royal, in via Aldo Moro: non è in vendita ma rappresenta un simbolo contro la guerra e a favore della fratellanza.

Spiega Carmine Carotenuto, titolare del Luxury Royal: “Si tratta di un piccolo gesto, che ovviamente non ha nulla di commerciale: è il nostro modo per chiedere la pace in Ucraina, attraverso l’utilizzo dell’arte che ci è più congeniale, quella della pasticceria”