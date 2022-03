Piano regionale rifiuti in Consiglio, la mossa del presidente Piatto per bloccare nuovi impianti

ACERRA – Il presidente del consiglio comunale Andrea Piatto interviene sul caso del piano rifiuti e su eventuali nuovi insediamenti presentando una proposta di deliberazione per portare la questione all’attenzione dell’Assise.

“Ho trasmesso stamane agli uffici competenti, alla Giunta comunale e ai componenti del Consiglio comunale, la mia proposta di deliberazione che ho intenzione di portare tempestivamente all’attenzione del Consiglio comunale. L’argomento è riferito alla modifica del Piano dei Rifiuti Speciali della Regione Campania, attualmente nella sua fase di formazione” rende noto Piatto

“A differenza del Piano del 2012 i criteri di localizzazione sono molto generici: è scomparso, infatti, il criterio della inidoneità degli agglomerati industriali ASI saturi (zone rosse) tra cui Acerra, in cui non era possibile localizzare altri impianti. Tale vincolo del 2012 era assolutamente escludente e non superabile anche dalla pianificazione provinciale. Con il nuovo Piano, se approvato, non sarà più così” conclude il presidente del consigllio comunale di Acerra.