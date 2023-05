Somma Vesuviana, al Castello d’Alagno una rassegna d’arte contemporanea

Domenica, 7 Maggio alle ore 11:00, sarà inaugurata la rassegna d’arte contemporanea dal titolo Artist’s Stories Narrazioni a cura del critico d’arte arch. Gaetano Romano.

All’evento saranno presenti il Sindaco Salvatore Di Sarno e l’assessore alla Cultura Rosalinda Perna. Finalmente il Castello d’Alagno si riappropria dei propri spazi con una rassegna di arti visive, che propone una sorta di Prisma del contemporaneo delle attuali tendenze espressive vigenti. Il castello di Donna Lucrezia, che fu dei De Curtis e del dottor Nicola Virnicchi – che Totò cercò di comprare ma non poté per questione di soldi – ha già bisogno di manutenzione: non è un caso che la facciata, di materiale povero, è già fatiscente.

La mostra – spiega Gaetano Romano – si diparte dal focus concentrato sugli artisti residenti: Diana D’Ambrosio, Franco Tirelli, Mary Pappalardo, Carla Merone, Angela Sodano, Teresa Capasso, Nello Mocerino, Laura Polise, che accoglieranno i visitatori nel salone del piano nobile. Subito dopo, in una fuga di stanze alchemiche e suggestive, tra pittura e opere plastiche di varie tendenze, sarà la volta degli invitati che rispondono ai nomi di Arturo Casanova, Marcello Cinque, Domenico Fatigati, Anna Coppola, Luisa Russo, Eliana Petrizzi, Luigi Pagano, Giuseppe Di Guida, Raffaele Bova, Stefania Sabatino, Gaetano Di Riso, Vittorio Vanacore, Raffaele Boemio, Luigi Vollaro, Ugo Cordasco, Luigi Caserta.

Saranno presenti i fotografi Fabio Donato, Barbara La Ragione, Iole Capasso, Giovanni Ruggiero, che con i loro scatti mostreranno le peripezie della visione e i momenti vissuti della ricerca fotografica. ARTIST’S STORIES sarà visitabile dal 7 al 27 maggio dal martedì al sabato dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. A richiesta, ci saranno visite guidate, contattando il curatore, per scuole e istituti presenti sul territorio.

Comunicazione dell’evento e catalogo a cura della GUTENBERG Edizioni. Per info 333.3584458