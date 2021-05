Al Borgo Casamale c’è aria di cambiamento grazie alla generosità degli imprenditori che hanno dato il proprio contributo per facilitare la vita della comunità, ma soprattutto di chi ha più bisogno. Raccolti 10mila euro da destinare ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche della chiesa Collegiata. In segno di ringraziamento, questa sera alle ore 19:00 sarà celebrate la Santa Messa.

Sono circa 10mila euro i fondi raccolti che saranno destinati ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche della storica chiesa Collegiata nel borgo Casamale. Un appello che il prete P. Giuseppe D’Agostino aveva rivolto esclusivamente agli imprenditori locali, consapevole delle difficili condizioni di vita in cui, anche a causa della pandemia, riversano molte famiglie, che mai negli anni si sono tirate indietro per fare la propria parte.

E in effetti, il vero senso della comunità è proprio questo: unirsi nel momento del bisogno per favorire condizioni di vita più agevoli, perché il piccolo gesto conta ma se aggiunto a quello di tanti altri, acquista un valore inestimabile. La generosità e l’affetto per le proprie radici, è questo il collante che lega i cittadini del borgo Casamale al proprio territorio ed è il motivo per cui quando c’è da rimboccarsi le maniche, si scende tutti in campo senza esitazione. Infatti, oltre al contributo economico, al fine di facilitare i lavori saranno offerti il materiale necessario e la manodopera.

“Realizzare qualcosa al Borgo Casamale – spiega Salvatore Aliperta del gruppo promotori – non è impresa semplice. Questa comunità oggi molto variegata, in parte tradizionalista, è costituita da splendide anime e menti eccelse, ma poco predisposta a percorsi comuni. In questo complesso scenario va dato atto ad un parroco dalla grande esperienza ma di giovani idee, di essere riuscito a mettere insieme un gruppo di volontari (professionisti e semplici appassionati) capaci di rendere concreta la sua idea di portare in chiesa agevolmente anche quelle persone che trovavano difficoltà a farlo. Saremo al fianco del parroco condividendo l’obiettivo di un borgo migliore, nella consapevolezza che è proprio lui a dare molto più di quanto riceva da questo posto”.

L’inizio dei lavori è previsto per il mese di giugno. Tutte le attività, già progettate e definite nei dettagli, saranno seguite da un gruppo di professionisti che fin da subito si sono messi a disposizione del parroco e di tutta la comunità del Casamale. In risposta all’importante gesto, questa sera alle ore 19:00 sarà celebrata la Santa Messa nella storica chiesa Collegiata.