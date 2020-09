Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

Di Sarno:“A Somma Vesuviana ora siamo arrivati a 29 positivi. Controlli della Polizia Municipale in particolar modo dopo le 21 e nel fine settimana”.

“Si alza ancora l’asticella dei contagi a Somma Vesuviana. Oggi altri 2 positivi. Dunque abbiamo ben 29 casi di Coronavirus, 57 dall’inizio della pandemia e ben 28 persone ancora in isolamento. Nel 60 – 70% dei casi si tratta di casi di rientro e solo uno di loro è ospedalizzato. Controlli a tappeto da parte della Polizia Municipale, in particolar modo dopo le 21 e nel fine settimana”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Il richiamo al rispetto delle norme è forte: dalle ore 18 c’è obbligo della mascherina all’aria aperta per tutte le persone che si recano in piazza o in slarghi. In tutti gli ambienti chiusi, tutti devono indossare la mascherina e dunque sia i dipendenti, i negozianti che i clienti. L’invito – ha concluso Di Sarno – è quello di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza: mascherine sempre obbligatorie negli ambienti chiusi, per tutti. All’aperto bisogna ugualmente indossare la mascherina quando ci si passeggia in piazza o in slarghi e comunque in zone dove non è garantito il distanziamento, igienizzare spesso le mani. Non possiamo parlare in modo ravvicinato senza indossare la mascherina”