Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

Dobbiamo ancora aggiornare il bollettino sulla situazione Coronavirus a Somma Vesuviana. Ora i casi positivi sono 16 con 42 persone in isolamento. Ovviamente attendiamo altri risultati che potrebbero giungere nelle prossime ore”. Lo ha affermato in questi minuti, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Confermo che l’età media dei positivi va dai 20 anni ai 23 anni e dunque si tratta di ragazzi. Noi cerchiamo di non fermare l’economia della città e puntiamo su controlli e soprattutto sulla responsabilità personale. E’ di ieri sera la nuova ordinanza della Regione Campania – ha concluso Di Sarno – in base alla quale tutti i cittadini residenti in Campania che, fino al 10 Settembre 2020, faranno rientro da vacanze dall’estero o dalla Sardegna, con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, sono obbligati a segnalarsi entro le 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della Asl di appartenenza. Per tutti gli altri lo si consiglia. Chiedo soprattutto a voi ragazzi di rispettare le norme e dunque di ricordarvi che la mascherina va messa anche all’aria aperta quando siete nelle piazze o slarghi e non si può parlare a distanza ravvicinata senza mascherina, bisogna mantenere almeno un metro ed anche più di distanza. Cari ragazzi non dovete assembrarvi in particolare fuori ai locali, senza mascherine. Poi ricordiamoci che negli ambienti chiusi è sempre obbligatorio l’uso della mascherina e laviamoci spesso le mani”.